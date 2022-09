La ragazza stava manifestando contro la morte della coetanea Masha, arrestata a Teheran perché indossava il velo in modo corretto

Hadis Najafi, una delle giovani simbolo delle proteste scoppiate in Iran in seguito alla morte di Mahsa Amini, è stata uccisa dalla forze di sicurezza iraniane. Lo riferiscono i media locali e la giornalista e attivista iraniana Masih Alinejad sul suo profilo Twitter. Alinejad, in particolare, ha postato un video del funerale di Najafi, 20 anni, scrivendo che la giovane è stata “uccisa a colpi di arma da fuoco per strada dalle forze di sicurezza per aver protestato”. “Hadis era una ragazza dal cuore gentile e adorava ballare. Stava protestando contro la brutale morte di Mahsa Amini. Il suo crimine: volere la libertà”, ha scritto ancora Alinejad. In un video diventato virale, Hadis Najafi, senza indossare il velo, si legava i capelli prima di prendere parte ad una manifestazione.

