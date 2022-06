I risultati della campagna di AzzeroCO2 e Legambiente

Un po’ di ossigeno per l’Italia. La campagna Mosaico Verde di AzzeroCO2 e Legambiente ha portato alla messa a dimora di oltre 300mila alberi nel nostro Paese per far respirare i territori e contrastare i cambiamenti climatici. Gli obiettivi della campagna sono ben definiti creare nuove aree verdi, ripristinare gli ecosistemi a rischio, restituire alla collettività parchi e boschi rimessi a nuovo. E i risultati sono stati raccontati nel corso di un evento ad hoc a Roma, ‘Nuovi boschi urbani e tutela delle foreste: la ricetta di Mosaico Verde per rendere più verde l’Italia’

