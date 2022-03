Messaggio del presidente al Forum di Doha: "Le nostre mancate esportazioni saranno un duro colpo per tutti"

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto un’apparizione video a sorpresa al Forum di Doha, in Qatar. Zelensky ha previsto una crisi economica nel mondo se la Russia non verrà fermata. “Stanno distruggendo i nostri porti”, ha detto Zelensky. “L’assenza di esportazioni dall’Ucraina infliggerà un duro colpo ai Paesi di tutto il mondo”. Ha invitato i Paesi ad aumentare le proprie esportazioni di energia, particolarmente importante in quanto il Qatar è leader mondiale nell’esportazione di gas naturale. Ha aggiunto: “Il futuro dell’Europa dipende dai vostri sforzi. Vi esorto ad aumentare la produzione di energia per far capire alla Russia che nessuno Stato dovrebbe usare l’energia come arma e per ricattare il mondo”.

