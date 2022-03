Il Consiglio ha approvato una dichiarazione sull'aggressione militare russa contro l'Ucraina

(LaPresse) I leader dell’Unione europea riuniti a Versailles, in Francia, venerdì per una seconda giornata di colloqui sul conflitto in Ucraina. I capi di Stato e di governo europei giovedì hanno escluso la possibilità di soddisfare la richiesta di Kiev di un’integrazione accelerata nell’Ue. Si discute anche degli aiuti al paese invaso dalla Russia.

Il Consiglio ha approvato una dichiarazione sull’aggressione militare russa contro l’Ucraina: “Offriamo protezione temporanea a tutti i profughi di guerra provenienti dall’Ucraina. Lodiamo i paesi europei, in particolare ai confini con l’Ucraina, per aver mostrato un’immensa solidarietà nell’ospitare i profughi di guerra ucraini. L’Ue e i suoi Stati membri continueranno a mostrare solidarietà e fornire sostegno umanitario, medico e finanziario a tutti i rifugiati e ai paesi che li ospitano”.

