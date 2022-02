L'amministratore delegato Lazzerini: "Risultati molto interessanti ma la guerra in Ucraina non consente grande ottimismo"

“A gennaio e febbraio siamo stati primi per puntualità e regolatrità”. Lo ha spiegato l’amministratore delegato di Ita Airways Fabio Lazzerini nel corso di un evento organizzato da Aeroporti 2030.

“Siamo a tutti gli effeti una start up che nasce snella e flessibile. Ma i risultati che stiamo ottenendo sono molto interessanti e dimostrano che l’azienda funziona”.

“Il nostro obiettivo – ha poi aggiunto l’AD – è quello di raggiungere una piena redditività e che non si debbano più mettere le mani nelle tasche dei cittadini”.

Altro obiettivo per Lazzerini una “forte sostenibilità ambientale che risulta sempre più importante per i clienti sia stranieri che italiani”. Lazzerini non ha mancato poi di evidenziare come con la guerra in Ucraina la situazione attuale non possa consentire particolari dosi di ottimismo, “va monitorata con grande attenzione”.

“Con l’attenuarsi della pandemia ci attendevamo una ripresa del mercato ma la situazione attuale non va in questa direzione”, ha aggiunto il manager.

