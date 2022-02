Il fondatore del Movimento: "Non dissolvete il dono del padre nella vanità personale"

Beppe Grillo scende in campo, nuovamente, nel bel mezzo di una battaglia interna tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Lo fa a suo modo, con un post su Facebook in cui apertamente scrive di “Cupio dissolvi”, scatenando la curiosità sull’interpretazione. Perché il testo recita così: “Una volta un padre venerabile (Bapu Ghandi) disse ai suoi ‘sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo’. Così egli (l’Elevato) non volle essere un padre padrone, ma un padre che dà ai figli il dono più grande. Sicché rinunciò a sé per consentire il passaggio dall’impossibile al necessario. Non dissolvete il dono del padre nella vanità personale (figli miei). Il necessario è saper rinunciare a sé per il bene di tutti, che è anche poter parlare con la forza di una sola voce. Ma se non accettate ruoli e regole restano solo voci di vanità che si (e ci) dissolvono nel nulla”. Da ambienti vicini al garante e co-fondatore arriva la chiave di lettura: il Movimento ha una sola voce, dunque gli altri devono adeguarsi. Un riconoscimento della leadership di Conte, insomma.

Post Facebook di Grillo

