Foto @AlarmPhone Twitter

Onde e tempesta mettono a rischio la vita delle persone a bordo, secondo la Ong

“Duecento vite in pericolo a est della Calabria. Siamo in contatto con una barca in pericolo a 81 miglia dalle coste italiane. Onde e tempesta mettono a rischio la vita delle persone a bordo. Le autorità sono informate, ma si rifiutano di farci sapere se andranno a soccorrerle”. Lo scrive su Twitter Alarm Phone. Le 200 persone in pericolo a largo della #Calabria, compresi 15 bambini, sono nel panico: la situazione in mare è estremamente critica e stanno imbarcando acqua.

non lasciateli affogare!

🔴 Soccorreteli subito!

Le ~200 persone in pericolo a largo della #Calabria, compresi 15 bambini, sono nel panico: la situazione in mare è estremamente critica e stanno imbarcando acqua. @guardiacostiera non lasciateli affogare! — Alarm Phone (@alarm_phone) November 27, 2021

