Decine le persone intrappolate. Al lavoro i soccorritori

(LaPresse) E’ di nove morti e decine di persone intrappolate il bilancio dell’incendio scoppiato in una miniera di carbone in Siberia. Il rogo è avvenuto nella regione di Kemerovo. Le autorità hanno fatto sapere che a prendere fuoco è stata la polvere di carbone e che il fumo ha rapidamente riempito la miniera. All’interno c’erano 285 persone, 237 sono state evacuate. Ancora in corso i soccorsi per salvare chi è ancora intrappolato.

In tutto il mondo non sono così rari gli incidenti in miniera: a inizio novembre un crollo in un sito di estrazione dell’oro aveva provocato quasi 20 morti in Niger.

