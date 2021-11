La circolare del Ministero: "Le manifestazioni hanno reso la ripresa difficile"

Saranno i prefetti a individuare le aree sensibili delle città vicino alle quali non sarà possibile manifestare: sedi istituzionali, sindacati, partiti. Si legge nella circolare del Viminale diffusa ieri sera sui divieti di manifestazione nei centri storici. Secondo il documento i raduni contro il green pass di questo periodo hanno reso difficile la fase di ripresa economica e spesso al loro interno non si rispettano le misure anti contagio. Intanto in Germania boom di casi di Covid: oltre 50mila in un giorno, il numero più alto da inizio pandemia. Da lunedì i non vaccinati non potranno accedere a bar e ristoranti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata