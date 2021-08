Il brano arriva a 13 anni dall'ultimo album 'Chinese Democracy'

I loro fan aspettavano novità da diverso tempo. Ora sono stati accontentati. È uscito il nuovo singolo dei Guns N’ Roses. Si intitola ‘ABSUЯD‘ ed è, in realtà, un ‘outtake‘, cioè un brano scartato dall’album del 2008 ‘Chinese Democracy‘, l’ultimo pubblicato dalla rock band statunitense.

Per l’occasione ‘ABSUЯD’ – che originariamente si intitolava ‘Silkworms‘ – è stato rimaneggiato e presentato per la prima volta dal vivo lo scorso 3 agosto al Fenway Park di Boston. Dalla fine di luglio i Guns N’ Roses sono tornati in tour negli Usa. Torneranno in Italia il 10 luglio 2022 allo Stadio San Siro di Milano. E intanto i fan sognano già il nuovo album.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guns N’ Roses (@gunsnroses)

