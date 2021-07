Il colore è dovuto alla presenza di solfiti di sodio

(LaPresse) Per alcuni può sembrare uno spettacolo affascinante, ma in realtà è allarme tra i residenti e le autorità di Corfo, in Patagonia, nel sud dell’Argentina, dove la laguna si è tinta di rosa per via dei rifiuti scaricati nelle sue acque dalle compagnie di pesca. Il colore è dovuto al solfito di sodio, conservante antibatterico utilizzato per stoccare gli scampi prima che vengano esportati, che ha contaminato le acque sotterranee del fiume Chubut. Il problema della contaminazione sta però a monte ed è stata originata dal permesso concesso alle compagnie di pesca di scaricarvi rifiuti.

