Il fidanzato di Vera Gemma se la prende con uno degli opinionisti del reality, ma non svela il bersaglio del suo post

Dopo l’eliminazione di Vera Gemma dall’Isola dei Fanosi, Jeda Lenfoire, fidanzato della ormai ex naufraga, ha pubblicato un post molto polemico su Instagram contro un non meglio identificato “opinionista 40enne”, accusato di essersi comportato da “finto buonista”.

“Quarantenne finto buonista”

“Questi quarantenni con le crisi di mezza età mi fanno ridere. Io sto prendendo il volo e tu rimani al tuo posto da Pino Elisa, frustrato. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno perché sono il primo a portare rispetto a tutti. Meglio che sto zitto perché se vado a raccontare quello che sei venuto a dirmi diverse volte ti faccio cascare la maschera da finto buonista che sei. Lo sappiamo che la notte non dormi perché hai gli incubi… io invece dormo come un bambino” ha scritto Lenfoire sul social.

Chi sarà la persona che ha fatto così arrabbiare Jeda? Potrebbe trattarsi forse di Roger Garth? “Ci auguriamo venga fatta chiarezza”, auspica l’esperto di gossip Armando Sanchez.

Jeda Lenfoire scala i social

Gemma Vera è stata molto amata dai telespettatori del reality show di Canale 5, ma evidentemente l’affetto dei fan non è bastato. Sconfitta al televoto da Fariba Tehrani, Vera, figlia dell’attore Giuliano Gemma, tra le protagoniste dell’edizione 2021 del programma, ha salutato definitivamente l’Honduras per far ritorno in Italia.

Jeda, proprio grazie alla sua relazione con Vera, si è fatto conoscere dal grande pubblico e il suo profilo social è decollato nell’arco di un mese. Complice del successo anche la conduttrice del reality Ilary Blasi, che spesso ha scherzato con lui in studio.

