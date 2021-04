Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo

Scrive l'influencer napoletana: "Ho provato a mascherare, ma non ho più nessun tipo di relazione"

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo non stanno più insieme, ora è ufficiale. Lo ha confermato lei con post su instagram (canale privilegiato di comunicazione con i fan): “Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare il gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a ‘salvaguardare la mia persona’ e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona, perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno”.

Chiara Nasti, perché tanti misteri?

Il messaggio è chiaro: è tutto finito. I contorni restano invece un po’ fumosi, come nota l’esperto di gossip Armando Sanchez. Primo tra tutti: cosa ha causato la rottura? La frase “in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno” insinua forse che in altri momenti ci sia stato uno scivolone irrispettoso da parte del campione della Roma?

E poi, perché provare “a mascherare per non alimentare il gossip” se davvero si erano lasciati?

Pochi giorni fa Chiara provava a negare la rottura.

Da parte di Zaniolo il silenzio sull’argomento. L’ultimo post su instagram risale a una settimana fa, che per i tempi dei social equivale a un’era geologica. E nelle stories niente di significativo dal fronte sentimentale.

