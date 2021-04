Ilary Blasi dagli spot alla consacrazione

Compleanno importante per la presentatrice cresciuta in tv. La dedica di Francesco Totti: "Ci aspetta ancora tanta vita insieme"

Il 28 aprile 2021 è una data importante per Ilary Blasi: compie 40 anni. E il pubblico si divide tra i “Ma dai?! Sembra più giovane!” e i “Ma dai?! Sembra sia in tv da una vita”. E hanno ragione da vendere entrambe le parti.

Che sembri più giovane è un dato di fatto. La bellezza di Ilary Blasi è da manuale: bionda, occhi azzurri, bocca carnosa, corpo snello, ma con le curve. Ed è altrettanto vero che è in tv da sempre. Il debutto, da bambina, è stato nei primi anni Ottanta. A tre anni era al fianco di Mariangela Melato in uno spot dell’Olio cuore. Poi Galbusera, gelati Sanson, Fiat… fino all’indimenticabile spot della Bilboa. Era il 2002, Ilary aveva ormai 21 anni, e appariva in topless (era una controfigura?), una scelta di marketing che oggi non sarebbe più accettata.

Da Letterina a Iena

L’esordio in Tv di Ilary Blasi arriva con Gerry Scotti, su Canale5 a ‘Passaparola‘ edizione 2001-2002, come ‘Letterina’. Poi con Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa‘. E da lì non si è più fermata (‘Sanremo’, ‘Festivalbar’, ‘Mai dire Candid’…). La consacrazione arriva con le ‘Iene‘ e ora con ‘L’Isola dei Famosi‘. Di pari passo con la carriera è cresciuta la vita privata. La coppia formata con Francesco Totti è una delle più solide e amate dello show-business.

“Incominciamo bene”

Il primo appuntamento, raccontato da Totti in diverse occasioni, è da commedia romantica al cinema. Lui, campione della Roma, vuole fare colpo sulla ragazza che sta puntando da un po’. Si fa bello e va a prenderla con la Ferrari. Ma Ilary non è così colpita dall’auto. Anzi, aprendo la portiera urta un muretto e riga la carrozzeria. “Incominciamo bene”, pare sia stato il pensiero di Totti. Ma è stato davvero un buon inizio. Perché a quella prima cena nel noto ristorante ‘Il Fungo’ dell’Eur, con vista su tutta Roma, sono seguiti vent’anni insieme.

Il matrimonio, il 9 giugno 2005, è trasmesso in diretta tv. Ilary Blasi, bellissima, già incinta del primo figlio, Cristian, nato il 6 novembre di quell’anno. Poi nascono Chanel, il 13 maggio 2007 e Isabel, il 10 marzo 2016.

La dedica di Francesco Totti

“La metà degli anni li abbiamo passati insieme… ora sei arrivata a 40… abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita… insieme!!!! auguri amore mio”. Così Francesco Totti fa gli auguri su Instagram alla moglie. Puntando al futuro. Probabilmente è questo il trucco della loro sintonia: continuare a guardare avanti.

Se il quarantesimo è un compleanno di bilanci, quello di Ilary non può che segnare un grandissimo segno positivo, privatamente e professionalmente. Le ‘fondamenta’, come le chiama Totti, sono solide. Dove la porteranno i mattoni che aggiungerà da qui in avanti?

Ilary Blasi e Francesco Totti come Sandra e Raimondo?

La serie ‘Speravo de mori’ prima’ (trasmessa da Sky) racconta la storia di Totti (interpretato da Sergio Castellitto, mentre Greta Scarano è Ilary). Ma da anni si parla di un altro progetto televisivo che coinvolgerebbe la coppia. Una sit-com in stile Sandra e Raimondo, che sfrutti la naturale sintonia della coppia, il loro essere istintivamente popolari, naturalmente simpatici al pubblico.

Merito di Totti che è l’Ottavo Re di Roma, come l’hanno soprannominato, un monumento vivente per la sua quadra (ex), la sua città e l’intero Paese. Ma merito anche di Ilary, che unisce una bellezza da fata delle fiabe (in versione sexy) alla capacità di “far caciara” della vicina di casa. Un’idea simile a quella che Amazon sta realizzando con l’altra coppia d’oro dello spettacolo italiano: Chiara Ferragni e Fedez (qui).

