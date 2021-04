La showgirl annuncia la nascita della prima figlia: “L'emozione più bella della vita”

Alessia Ventura, showgirl ed ex letterina di ‘Passaparola’, è diventata mamma. L’ha annunciato lei stessa sui suoi social, dando il benvenuto alla sua piccola Ginevra.

Alessia Ventura: “Siamo pazzi di te”

“A 00.16 è nata la nostra cucciola. Benvenuta al mondo amore mio!! Siamo pazzi di te, Ginevra. L’emozione più bella della nostra vita!”, ha scritto Ventura accanto ai primi scatti della neonata. Il papà è Gabriele Schembari, ex calciatore di origini siciliane. I due sono legati dal 2019.

Alessia Ventura, super tifosa della Juventus, ha da poco compiuto 41 anni e ha raccontato la gravidanza via social, condividendo con i suoi fan gli scatti più belli del pancione. Ha avuto il Covid quando era all’ottavo mese: “Ho avuto paura per la bambina” ha detto in un’intervista al settimanale ‘Diva e Donna’. Tuttavia per fortuna non ci sono state conseguenze né per lei né per la piccola Ginevra.

Alessia Ventura non è parente di Simona Ventura, ma ha comunque un legame di famiglia con il mondo dello spettacolo: infatti è cugina di Luca Argentero. Anzi, fu proprio lei a spingerlo a partecipare al provino per il ‘Grande fratello’, nel 2003. Primo passo, per Argentero, di una lunga e prestigiosa carriera.

