Pierfrancesco Favino

Il grande attore in pole position per interpretare l'ex calciatore in una serie e in un docu-film

Pierfrancesco Favino potrebbe diventare in tv Sinisa Mihajlovic. La storia dell’ex calciatore, ora allenatore del Bologna, sembra infatti destinata a diventare una serie tv e un docu-film. Si tratta di una storia intensa perché non è solo la narrazione di un successo calcistico, ma è anche il racconto umano e doloroso della battaglia contro la leucemia, che Mihajlovic ha svelato nel libro autobiografico ‘La partita della vita’. Secondo Di Più TV, Freemantle sta già lavorando ai due progetti (serie tv e docu-film).

Pierfrancesco Favino, il favorito

La produzione, a caccia dell’attore che meglio può impersonare Mihajlovic, sembra puntare su Pierfrancesco Favino, asso del cinema italiano, capace di trasformarsi egregiamente in Bettino Craxi, come ha fatto nel film ‘Hammamet’, o in Tommaso Buscetta ne ‘Il traditore’. Favino ha la stessa età di Mihajlovic e il talento per interpretare un ruolo così delicato e intenso.



Mihajlovic come Totti

Mihajlovic, dunque, sembra avere lo stesso destino (televisivo) di Francesco Totti, diventato protagonista di ‘Speravo de morì prima’, serie Sky sulla sua vita, in cui il protagonista è interpretato da Pietro Castellitto.



