Pedofilia, il Papa pubblica Motu Proprio per la tutela dei minori in Vaticano

Con un Motu proprio e la nuova legge N. 297 Papa Francesco rafforza l'assetto istituzionale e normativo "per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili" nella nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano.

"Curia Romana e Stato Città del Vaticano hanno il dovere di segnalare gli abusi alle Autorità competenti e di cooperare con esse nelle attività di prevenzione e contrasto; chi ha competenza è obbligato a presentare, senza ritardo, denuncia al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano ogniqualvolta, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia notizia o fondati motivi per ritenere che un minore o una persona vulnerabile sia vittima di uno dei reati di cui all'articolo 1 della Legge N. CCXCVII, qualora commessi anche alternativamente: i. nel territorio dello Stato; ii. in pregiudizio di cittadini o di residenti nello Stato; iii. in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, dai pubblici ufficiali dello Stato o dai soggetti di cui al punto 3 del Motu Proprio "Ai nostri tempi", dell'11 luglio 2013".

Chi abusa deve essere rimosso dai suoi incarichi - "Venga rimosso dai suoi incarichi il condannato per aver abusato di un minore o di una persona vulnerabile e, al contempo, gli sia offerto un supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e spirituale, anche ai fini del reinserimento sociale".

Accertare l'idoneità a interagire con minori dei collaboratori - "Nella selezione e nell'assunzione del personale della Curia Romana e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede, nonché di coloro che prestano collaborazione in forma volontaria, deve essere accertata l'idoneità del candidato ad interagire con i minori e con le persone vulnerabili".

Prescrizione dei reati è di 20 anni - "Il termine di prescrizione dei reati di cui all'articolo 1 è di venti anni e decorre, in caso di offesa ad un minore, dal compimento del suo diciottesimo anno di età".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata