Coronavirus, altri due medici morti in Italia: 109 in totale

E' sempre più tragico il bilancio dei camici bianchi morti in Italia per il coronavirus. Sono 109 dall'inizio dell'emergenza, fa sapere la Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Le ultime due vittime segnalate sono Gianfranco D'Ambrosio, ginecologo e medico di medicina generale, e Gaetano Portale, specialista in chirurgia generale, vascolare e toracica, ex primario di chirurgia generale.

