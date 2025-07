Roma, 6 lug. (LaPresse) – Sulla questione dello ius scholae “vorrei convincere i nostri alleati e i cittadini, non siamo pericolosi lassisti, nè deboli, ma l’esatto contrario”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al Forum in Masseria 2025 intervistato da Bruno Vespa. “Non è il colore della pelle che ti fa italiano – aggiunge – E non c’è il pericolo di un’invasione islamica nelle nostre scuole. Io credo fortemente nella nostra identità e nella nostra cultura”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata