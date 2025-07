Teheran (Iran), 5 lug. (LaPresse/AP) – La Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, è riapparso per la prima volta in pubblico dall’inizio della guerra tra Iran e Israele. Khamenei ha partecipato alla cerimonia funebre alla vigilia dell’Ashura, celebrazione per i musulmani sciiti del giorno di lutto per il martirio dell’Imam Hussein, nipote del profeta Maometto. La festività indica anche l’inizio del calendario islamico.

