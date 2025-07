Roma, 5 lug. (LaPresse) – “Sul caso dei fondi pubblici al cinema, il Governo intende andare fino in fondo. È arrivato il momento di mettere la parola fine a sprechi, anomalie e irregolarità. Lo facciamo con determinazione, nel rispetto di chi lavora seriamente e per il bene del cinema italiano, che merita trasparenza, qualità e responsabilità”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che sui social pubblica un post a commento di un estratto dell’intervista a Bruno Vespa di ieri, in cui ha definito il “caso Kaufmann solo l’epilogo più drammatico e scandaloso di un sistema, che è quello legato al tax credit e al sostegno pubblico al cinema e all’audiovisivo”. “Negli anni ha generato vere e proprie truffe – ha detto Meloni -, ma ha anche costruito un meccanismo distorto che consentiva di finanziarie con centinaia di migliaia di euro – se non milioni – dei cittadini, delle tasse dei cittadini, film che poi alla fine guadagnavano poche decine di migliaia di euro”.

