Milano, 3 lug. (LaPresse) – Mosca non rinuncerà ai suoi obiettivi in Ucraina, per eliminare le cause del conflitto. È quanto il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto al presidente Usa, Donald Trump, nel corso del loro colloquio telefonico di oggi pomeriggio. Lo ha riferito il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov al termine della telefonata. Putin ha tuttavia detto anche a Trump che la Russia è pronta a continuare il processo negoziale con l’Ucraina. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

