Milano, 3 lug. (LaPresse) – Manolis Pilavov, ex capo filorusso dell’amministrazione comunale del Lugansk, regione ucraina parzialmente occupata dalle forze di Mosca, è rimasto ucciso in un’esplosione nel centro di Lugansk. Lo ha riferito a Ria Novosti. L’esplosione è avvenuta non lontano dal museo di storia locale, intorno alle 11.39 ora locale (le 10.39 in Italia). L’amministrazione filorussa ha riferito di un morto e tre feriti, senza specificare i nomi delle vittime. Pilavov aveva 61 anni ed era stato sindaco di Lugansk dal 2014 al 2023. Dal febbraio 2015 era ricercato dal servizio di sicurezza ucraino, l’Sbu, con le accuse di violazione dell’integrità territoriale e dell’inviolabilità dell’Ucraina, azioni volte a modificare o sovvertire violentemente l’ordine costituzionale e creazione di un gruppo terroristico o di un’organizzazione terroristica.

