Milano, 3 lug. (LaPresse) – L’agenzia responsabile del traffico aereo in Canada, Nav Canada, ha comunicato che sono tornate alla normalità le operazioni dopo lo stop temporaneo dei voli in diversi aeroporti che era scattato a seguito di un allarme bomba. “Dopo essere stata informata di allarmi bomba che hanno interessato diverse delle sue sedi, Nav Canada conferma il ritorno alla normalità delle sue attività, ma consiglia comunque ai viaggiatori di informarsi direttamente presso la propria compagnia aerea in merito a eventuali ritardi. Ringraziamo sinceramente le compagnie aeree e i passeggeri per la pazienza e il personale e la polizia per la rapidità dell’intervento”, recita un post dell’agenzia sui social. “I protocolli di sicurezza ci impediscono di rivelare la natura esatta della minaccia, ma continuiamo a collaborare con le autorità nelle indagini”, aggiunge Nav Canada. Precedentemente l’agenzia aveva riferito di essere stata informata di “minacce bomba che hanno interessato strutture a Ottawa, Montreal, Edmonton, Winnipeg, Calgary e Vancouver”, aggiungendo che era stato di conseguenza “disposto un blocco temporaneo dei voli negli aeroporti coinvolti”.

