Milano, 2 lug. (LaPresse) – “Le consegne continuano ancora oggi. Sembrerebbe molto strano, disumano, interrompere la fornitura di sistemi antimissile, in particolare di sistemi Patriot, che proteggono in modo assolutamente evidente la popolazione civile in Ucraina su larga scala”. È quanto ha affermato il consigliere del capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, parlando al canale tv ucraino Freedom e commentando le notizie sulla sospensione da parte degli Stati Uniti all’invio di alcune armi a Kiev, fra cui missili di difesa aerea.

