Milano, 2 lug. (LaPresse/AP) – Il successore del Dalai Lama andrà approvato “dal governo centrale” della Cina. Lo ha dichiarato una portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, rispondendo in un briefing a una domanda relativa all’annuncio fatto dall’attuale Dalai Lama, Tenzin Gyatso, che in occasione del suo 90esimo compleanno ha dichiarato che lui non sarà l’ultimo Dalai Lama e l’istituzione buddhista tibetana continuerà anche dopo la sua morte. Con queste parole, il 14esimo Dalai Lama ha posto fine ad anni di speculazioni che erano iniziate quando aveva indicato che avrebbe potuto essere l’ultima persona a ricoprire il ruolo di Dalai Lama. Tenzin Gyatso ha anche detto che il successore dovrà essere individuato e riconosciuto “in accordo con la tradizione” buddhista, segnalando in questo modo che la Cina dovrebbe tenersi lontana dall’iter di scelta del successore. Il Dalai Lama è venerato come una divinità dai buddisti tibetani ed è considerato un separatista dalla Cina. Il Dalai Lama insiste sul fatto che il suo successore sarà una persona nata fuori dalla Cina. Pechino afferma invece di avere l’autorità esclusiva di trovare la reincarnazione del Dalai Lama, cioè di nominare il successore di Tenzin Gyatso. “La reincarnazione del Dalai Lama deve rispettare i principi della ricerca interna in Cina” e “l’approvazione del governo centrale”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning. Il processo deve “seguire i rituali religiosi e il contesto storico, ed essere gestito in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali”, ha aggiunto.

