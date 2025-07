Milano, 1 lug. (LaPresse) – “Dovremo dare un’occhiata”. Così il presidente Usa, Donald Trump, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano dell’ipotesi di espellere Elon Musk. Trump ha parlato prima della sua partenza per la Florida. “Potremmo dover mettere il Doge su Elon. Sapete cos’è il Doge? Il mostro che potrebbe dover tornare indietro e mangiare Elon”, ha detto ancora il tycoon. Qualche ora fa Trump aveva pubblicato sul suo social Truth un post in cui minacciava Musk, avvertendo che senza i sussidi federali il ceo di Tesla “probabilmente” dovrebbe “tornare a casa in Sudafrica” e suggerendo che il Doge, cioè il dipartimento della sua amministrazione per l’efficienza del governo un tempo supervisionato proprio da Musk, dovrebbe analizzare i sussidi destinati alle aziende di Musk per risparmiare “un sacco di soldi” federali. Il nuovo botta e risposta fra Trump e Musk giunge dopo le nuove critiche dell’imprenditore al ‘Big beautiful bill’, il disegno di legge fiscale e di spesa voluto dal presidente Usa, mentre questo è ancora in discussione al Senato e sta faticando a ottenere il sostegno necessario da parte dei repubblicani.

