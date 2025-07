Milano, 1 lug. (LaPresse) – Il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth ha minacciato Elon Musk, avvertendo che senza i sussidi federali il ceo di Tesla “probabilmente” dovrebbe “tornare a casa in Sudafrica” e suggerendo che il Doge, cioè il dipartimento della sua amministrazione per l’efficienza del governo, dovrebbe analizzare i sussidi destinati alle aziende di Musk per risparmiare “un sacco di soldi” federali. “Elon Musk sapeva, molto prima del suo endorsement per me come presidente fatto con tanta forza, che ero fortemente contrario all’obbligo di utilizzare veicoli elettrici. È ridicolo, ed è sempre stato un punto fondamentale della mia campagna elettorale. Le auto elettriche vanno bene, ma non tutti dovrebbero essere obbligati a possederne una”, scrive il tycoon su Truth. E ancora: “Elon potrebbe ricevere più sussidi di qualsiasi altro essere umano nella storia, e senza sussidi probabilmente dovrebbe chiudere bottega e tornare a casa in Sudafrica. Niente più lanci di razzi, satelliti o produzione di auto elettriche, e il nostro Paese risparmierebbe una FORTUNA”. Poi Trump conclude: “Forse dovremmo chiedere al DOGE di dare un’occhiata seria a questa cosa? SI POTREBBERO RISPARMIARE UN SACCO DI SOLDI!!!”.

