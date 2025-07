Milano, 1 lug. (LaPresse) – Alexander Brechalov, capo della regione russa dell’Udmurtia, ha visitato in ospedale le vittime dell’attacco con drone lanciato dall’esercito ucraino contro un impianto industriale russo a Izhevsk. “Sono stato in ospedale con i feriti: al momento sono ricoverate 35 persone, 10 delle quali in gravi condizioni”, ha fatto sapere Brechalov in un messaggio sul proprio canale Telegram, “purtroppo abbiamo 3 morti. Alle loro famiglie vanno le nostre più sentite condoglianze”.

