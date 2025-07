Mosca (Russia), 1 lug. (LaPresse/AP) – L’ex viceministro della Difesa russo, Timur Ivanov, è stato condannato a 13 anni di carcere con l’accusa di corruzione. Ivanov, 49 anni, era stato nominato viceministro della Difesa nel 2016 e supervisionava i progetti di costruzione militare, nonché la gestione immobiliare, gli alloggi e l’assistenza medica per i militari. Era noto per il suo stile di vita sfarzoso che scandalizzava molti a Mosca, proprio mentre i combattimenti in Ucraina mettevano in luce le evidenti carenze dell’organizzazione militare russa e dei rifornimenti, che hanno portato a battute d’arresto sul campo di battaglia.

