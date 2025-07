Roma, 1 lug. (LaPresse) – Finisce agli ottavi di finale l’avventura della Juventus al Mondiale per club. I bianconeri sono stati sconfitti per 1-0 dal Real Madrid di Xabi Alonso, bravo a capitalizzare un ottimo avvio di secondo tempo nel quale Di Gregorio ha dovuto fare gli straordinari. A decidere la partita, al 54’ una rete di Gonzalo Garcia che incorna sul cross di Alexander-Arnold. Dopo l’eliminazione di Inter e Juve non restano altre squadre italiane nella competizione. Il Real ai quarti affronterà la vincente della sfida tra Monterrey e Borussia Dortmund.

