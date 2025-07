Milano, 1 lug. (LaPresse) – In un comunicato stampa, l’Eliseo ha confermato che il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto una conversazione telefonica durata più di due ore con il presidente russo Vladimir Putin. I due leader, che non avevano contatti dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina nel 2022, hanno discusso della guerra in Ucraina e della questione nucleare iraniana.

