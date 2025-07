Milano, 1 lug. (LaPresse) – In conseguenza dell’ondata di caldo in corso in gran parte della Francia, a Parigi la cima della Torre Eiffel resterà chiusa fino a mercoledì incluso. Lo comunicano i gestori del monumento sul sito ufficiale. Ai visitatori della Torre Eiffel sprovvisti di biglietto, inoltre, è stato chiesto di rimandare la visita. “A causa dell’ondata di caldo in corso, la Torre Eiffel adotta alcune misure per garantire il comfort e la sicurezza dei nostri visitatori e del nostro personale: la cima sarà chiusa il 30 giugno, l’1 e il 2 luglio per l’intera giornata. L’accesso al 2° e al 1° piano rimane possibile. Se prenotate una visita in queste date, ricordatevi di proteggervi dal sole e di idratarvi regolarmente”, si legge sul sito del monumento parigino, in cui si aggiunge: “sono previste lunghe code alle casse, anche in serata. Invitiamo tutti i visitatori senza biglietto a rimandare la visita a partire da giovedì”. “Visitatori in possesso di biglietti per la cima: vi invitiamo a consultare la vostra casella di posta elettronica, sarete automaticamente rimborsati dei servizi non utilizzati (accesso alla cima, visite guidate)”, si legge ancora.

