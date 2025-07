Roma, 1 lug. (LaPresse) – La Corte suprema dell’Argentina ha approvato l’estradizione in Italia di Leonardo Bertulazzi, ex componente delle Brigate rosse. Lo riporta il Clarin. L’ultima parola spetta ora al governo argentino, guidato da Javier Milei. Fonti ufficiali – spiega il Clarin – escludono il sostegno di Milei al’ex Br, il che significa che Bertulazzi probabilmente sconterà la sua pena in Italia.

