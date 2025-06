Madrid (Spagna), 30 giu. (LaPresse) – Il giudice istruttore della Corte Suprema spagnola, Leopoldo Puente, ha disposto la custodia cautelare in carcere, senza cauzione, per l’ex segretario dell’Organizzazione del Psoe Santos Cerdan per i possibili reati di associazione a un’organizzazione criminale, corruzione e traffico di influenze. Lo ha annunciato la Corte in una nota. Cerdan ha dichiarato oggi davanti al tribunale in qualità di indagato e, al termine della sua dichiarazione, la Procura e le parti civili hanno chiesto la sua carcerazione preventiva.

