Roma, 30 giu.(LaPresse) – Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato all’addome durante una lite avvenuta oggi pomeriggio in via Gregorio VII a Roma. Il giovane, secondo quanto apprende LaPresse, sarebbe rimasto ferito all’addome ed è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. A sferrare la coltellata sarebbe stato un altro ragazzo molto giovane, che poi è fuggito insieme ad altre persone. Indagano i carabinieri.

