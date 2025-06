Parma, 30 giu. (LaPresse) – “La Corte ha disposto che si proceda a perizia psichiatrica, quindi ha fissato l’udienza del 15 settembre per conferire l’incarico ai periti che sceglierà di designare”. Lo ha detto l’avvocato Nicola Tria, legale di Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, accusato del duplice omicidio e soppressione dei cadaveri dei due figli neonati, nel 2023 e nel 2024. Tria aveva richiesto per lei la perizia psichiatrica, durante la prima udienza del processo a carico della sua assistita.

