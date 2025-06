Milano, 30 giu. (LaPresse) – Dalle prime analisi e controlli effettuati dai vigili del fuoco insieme ai tecnici di Generali parrebbe scongiurato il pericolo di una caduta verticale dell’insegna della società che sovrasta il grattacielo in Piazza Tre Torri 1 a Milano. Secondo quanto si apprende, l’insegna dovrebbe collassare all’interno del perimetro del terrazzo. Ancora in corso le analisi per individuare le cause del crollo: non è escluso che possa esserci stato un qualche problema alle travi di acciaio, ma tutte le ipotesi sono al vaglio dei tecnici.

