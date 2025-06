Roma, 27 giu.(LaPresse) – La Corte d’Appello di Larissa, in Grecia, secondo quanto apprende LaPresse, ha dato il via libera all’estradizione e alla consegna alla magistratura italiana, di Francis Kauffman, l’uomo di 46 anni di nazionalità americana, accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. I corpi delle due vittime erano stati rinvenuti lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili, a Roma. Kauffman era stato arrestato pochi giorni dopo in un ostello a Skiathos. L’estradizione potrebbe avvenire entro pochi giorni. Kauffman sarà interrogato non appena giungerà in Italia. L’accusa è di omicidio volontario aggravato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata