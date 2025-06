Milano, 27 giu. (LaPresse) – “Ci saranno conseguenze legali” per chi parteciperà al Budapest Pride di sabato. Lo ha detto il primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orban, in un’intervista a Kossuth Radio rilanciata dai media ungheresi. A proposito della marcia del Pride, Orban ha detto che esistono leggi chiare e chiunque non rispetti le regole partecipa a un evento vietato dalla legge. “Consiglio a tutti di rispettare le leggi”, ha dichiarato a Kossuth Radio, secondo quanto riporta Magyar Nemzet. Orban ha precisato: “Ci saranno conseguenze legali, ma non dovrebbero arrivare al livello di abuso fisico. Il compito della polizia non è quello di usare la violenza fisica, ma di far rispettare la legge”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata