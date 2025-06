Città del Vaticano (Vaticano), 26 giu. (LaPresse) – ” Le nostre città non devono essere liberate dagli emarginati, ma dall’emarginazione; non devono essere ripulite dai disperati, ma dalla disperazione”. Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo i partecipanti alla Giornata Internazionale per la Lotta contro la Droga. “Il Giubileo ci indica la cultura dell’incontro come via alla sicurezza, ci chiede la restituzione e la redistribuzione delle ricchezze ingiustamente accumulate, come via alla riconciliazione personale e civile”, ha aggiunto il Papa.

