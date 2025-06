Madrid (Spagna), 26 giu. (LaPresse) – “Noi siamo in un’unione doganale, in un mercato unico e la politica commerciale chi la negozia è Bruxelles, a nome di tutti gli Stati membri” e “noi appoggiamo la Commissione Ue” in questi negoziati. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez al suo arrivo al Consiglio europeo rispondendo alle domande dei giornalisti sulla minaccia di una guerra commerciale avanzata dal presidente Usa Donald Trump dopo che Sanchez ha affermato che la Spagna non spenderà il 5% del Pil per la difesa. La Spagna “è un Paese aperto, amico dei suoi amici e consideriamo gli Usa amici della Spagna”, ha detto poi il leader.

