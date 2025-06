Città del Vaticano (Vaticano), 26 giu. (LaPresse) – “La storia delle Chiese cattoliche orientali è stata spesso segnata dalla violenza subita; purtroppo non sono mancate sopraffazioni e incomprensioni pure all’interno della stessa compagine cattolica, incapace di riconoscere e apprezzare il valore di tradizioni diverse da quella occidentale. Ma oggi la violenza bellica sembra abbattersi sui territori dell’Oriente cristiano con una veemenza diabolica mai vista prima”. Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo in udienza i partecipanti all’Assemblea Plenaria della Riunione delle Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali (Roaco). Prevost ha evidenziato l’importanza dell’azione del Roaco “nelle terre dell’Oriente cristiano, mai come ora sconvolte dalle guerre, prosciugate dagli interessi, avvolte da una cappa di odio che rende l’aria irrespirabile e tossica”. “Siete la bombola di ossigeno delle Chiese Orientali, sfinite dai conflitti”, ha detto ancora il Papa che, a tal proposito, ha ricordato il “recente terribile attentato nella chiesa di sant’Elia a Damasco”.

