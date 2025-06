Roma, 26 giu. (LaPresse) – Una donna di 75 anni è morta in un incidente stradale avvenuto oggi a Oleggio, in provincia di Novara. La vettura condotta dalla 75enne si è scontrata, per cause ancora da accertare, con un’altra auto in via Momo. La vittima è deceduta sul colpo. Altre due persone coinvolte nello scontro sono state soccorse in codice verde.

