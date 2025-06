Madrid (Spagna), 25 giu. (LaPresse) – La Spagna è uno Stato “sovrano” e “non accetta minacce da nessuno. Non aumenteremo la spesa per la difesa per accontentare Donald Trump. La nostra priorità è la spesa sociale e il nostro dovere è nei confronti del popolo spagnolo”. E’ quanto ha scritto sulla piattaforma Bluesky la vicepremier seconda e ministra del Lavoro spagnola Yolanda Diaz, del partito Sumar socio di minoranza del governo di Pedro Sanchez. Diaz ha commentato così le parole del presidente Usa Donald Trump che ha minacciato Madrid di una guerra commerciale per non accettare di spendere il 5% del Pil nella difesa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata