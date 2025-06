Madrid (Spagna), 25 giu. (LaPresse) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha confermato che la Spagna spenderà per la difesa il 2,1% del Pil. “E’ un investimento sufficiente, realistico e compatibile con il nostro modello di welfare”, ha detto il leader socialista in conferenza stampa al termine del vertice della Nato a L’Aia. Sanchez, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha sostenuto che questo 2,1% include sia il 3,5% per le spese strettamente militari che il restante 1,5% per spese più generali relative alla difesa.

