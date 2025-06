Madrid (Spagna), 25 giu. (LaPresse) – Il ministro dell’Economia, del Commercio e delle Imprese spagnolo Carlos Cuerpo, ha respinto le minacce del presidente Usa Donald Trump di varare dazi doppi per la Spagna, rimarcando che i negoziati sulle tariffe non sono bilaterali tra Madrid e Washington ma è la Commissione Ue a portarli avanti con gli Usa per tutti e 27 gli Stati membri. “I negoziati avvengono tra gli Stati Uniti e Commissione. Siamo in un’unione doganale di 27 Stati”, ha detto Cuerpo parlando da Parigi, come riportano i media spagnoli. Il ministro ha quindi rifiutato un negoziato bilaterale con Trump. Dopo che il premier spagnolo Pedro Sanchez ha detto che non spenderà il 5% del Pil nella difesa nel prossimo decennio, Trump ha affermato che quando gli Usa negozieranno “un accordo commerciale con la Spagna” farà “pagare il doppio” al Paese iberico.

