Roma, 25 giu. (LaPresse) – Questo “nuovo impegno europeo” a spendere di più “impone in maniera evidente una pace commerciale, non possiamo, tra alleati, dirci che dobbiamo spendere di più e poi farci la guerra commerciale, è un’aberrazione”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un punto stampa al vertice Nato a L’Aia. “Dobbiamo arrivare a una pace commerciale duratura e ridurre le barriere tariffarie che ci sono”, ha rimarcato.

