Milano, 25 giu. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato la Banca Centrale dell’Iran un’organizzazione terroristica. Ha affermato di aver firmato un ordine che dichiara la Banca Centrale dell’Iran, altre due banche del Paese, una compagnia delle Forze Armate iraniane e tre dei suoi alti funzionari come organizzazioni terroristiche e agenti terroristici. Ha osservato che l’ordine prevedeva “nuove sanzioni economiche”, ma non ha specificato quali sanzioni sarebbero state imposte e in quale modo. Lo riporta Ynet.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata