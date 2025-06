Roma, 25 giu.(LaPresse) – Intervento della Polizia locale di Roma Capitale poco dopo la mezzanotte all’intersezione tra viale Kant e via Adriano Fiori per un incidente stradale avvenuto tra un’Alfa Romeo Giulietta e un motociclo Piaggio Beverly, il cui conducente, un uomo italiano di 35 anni, è deceduto sul posto in seguito allo scontro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata